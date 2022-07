Grozljiva izkušnja turista v Splitu: napadli so ga na plaži in ga nezavestnega vrgli v morje

Da zadnje dni in tedne v Splitu vlada kaos, fizičnih obračunov pa ne manjka, ni več le lokalno znano dejstvo poroča Slobodna dalmacija. Številni britanski mediji pišejo o grozljivi zgodbi mladega škotskega turista Lewisa Thomsona, ki je bil prejšnji teden v nočnih urah pretepen na Bačvicah.

Splitska policija je sporočila, da je 1. julija okoli 3. ure zjutraj na Preradovićevem sprehajališču prišlo do spopada med več osebami, v katerem je bil huje poškodovan 25-letni državljan Velike Britanije. »Nudena mu je bila zdravniška pomoč in ugotovili so hudo telesno poškodbo v obliki zloma reber ter ga hospitalizirali. Kriminalistična preiskava še poteka,« so sporočili s policije.

Veliko bolj zgovorni so bili pri tem vprašanju britanski mediji.

»Mladi Škot je nezavesten obležal v morju, potem ko so ga prvi dan počitnic hudo pretepli in udarjali z opeko,« poroča britanski portal Daily Record. Kot piše, je bil Thomson na Hrvaškem s štirimi prijatelji, ko jih je v petek zgodaj zjutraj na plaži divje napadla in zasledovala skupina približno 20 moških. Lewis se je ločil od prijateljev, ko so bežali pred napadalci, na koncu pa je najslabše odnesel prav sam. Tepli so ga, brcali, teptali, udarjali in udarjali z opeko po obrazu, piše Daily Record. Thomsona so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki odkrili, da ima en centimeter veliko raztrganino na pljučih, dve zlomljeni rebri in hude poškodbe obraza.

Okreva v bolnišnici

Lewis trenutno okreva v bolnišnici in pričakuje se, da bo lahko odletel domov v približno dveh do treh tednih. Tuji mediji pišejo, da so njegovi strti starši odleteli na Hrvaško k njemu, njegovi štirje prijatelji pa so se vrnili domov. Potovalnega zavarovanja ni imel, vendar mu ga je priskrbel britanski konzulat za kritje zdravstvenih stroškov. Njegovi prijatelji zdaj zbirajo sredstva za pomoč družini pri plačilu potovanja in nastanitve.

Samo v enem dnevu je bilo zbranih več kot štiri tisoč funtov.

»Kot si lahko predstavljate, je to najhujša nočna mora vseh. Vaš otrok je v bolnišnici v tuji državi, nihče ne more komunicirati z vami, ne morete dobiti odgovorov ali se pogovarjati z njimi, njegovi prijatelji pa ga ne smejo videti,« piše v izjavi na strani za zbiranje sredstev. »Ko so obvestili Lewisovo družino, je bil organiziran tudi let na Hrvaško. Britanski konzulat je bil sijajen in uspel je urediti nujno zavarovanje za kritje zdravstvenih stroškov. Vendar pa so stroški potovanja in nastanitve Lewisove družine za neznano časovno obdobje nekaj, na kar nihče od nas ni pripravljen. Upam, da razumete in cenite težko situacijo, v kateri so se znašli, in da jim lahko pomagate zmanjšati pritisk in stroške,« so še dodali prijatelji mladeniča, ki okreva v splitski bolnišnici.