Britanka sodelovala v orgijah?

Odmevno sojenje hčerki britanskega mogotca Roberta Maxwella in nekdanji partnerici Jeffreyja Epsteina se nadaljuje in razkriva nagnusne podrobnosti: Ghislaine Maxwell, ki je bila po dozdajšnjih pričevanjih celo več kot posrednica pri spolnih zlorabah in zvodnica mladih deklet, še vedno zanika vse obtožbe in vztraja, da zgolj plačuje za grehe bivšega.

Zlorabe naj bi se dogajale na Epsteinovih posestvih, tudi na Little St. Jamesu na Ameriških Deviških otokih. FOTO: Marco Bello/Reuters

A tožilstvo vztraja in dozdajšnji priči sta potrdili, da je Maxwellova pokojnemu Epsteinu in njegovi bogati druščini zagotavljala spolno izživljanje nad mladoletnimi žrtvami. Tako je povedala tudi ženska, ki so jo poimenovali Kate, domnevna žrtev, ki je zdaj stara 44 let, pa se je spominjala, da je Maxwellovo spoznala v Parizu leta 1994. Britanka naj bi ji pripovedovala o svojem partnerju, filantropu, ki da rad pomaga mladim – sama je bila takrat na pragu glasbene kariere, zato je v novem poznanstvu videla priložnost za napredek.

A njena pričakovanja so se kmalu izjalovila, ko je spoznala, da Epstein od nje pričakuje masažo in strežbo čaja, pozneje pa naj bi se morala okoli milijarderja smukati v šolski uniformi in nazadnje še spolno občevati. Maxwellova naj bi jo vseskozi hvalila, češ kako čedna da je, opevala pa je tudi Epsteina in ji pojasnjevala, da ima izjemen spolni apetit, ter jo prosila, naj k druženju povabi še katero od svojih simpatičnih prijateljic.

Podobno je proti Maxwellovi že pričala ženska, ki so jo poimenovali Jane, ta naj bi se z njo spoprijateljila v devetdesetih. Kakor Kate je tudi ona upala, da ji bo Epstein pomagal pri zagonu glasbene kariere, ne nazadnje je v svoj dom najprej povabil tudi njeno mamo, da bi se prepričala, da ima poštene namene. A sčasoma naj bi jo spolno zasužnjil; najprej naj bi pred njo masturbiral in jo otipaval, pri čemer da je sodelovala tudi Maxwellova, pozneje pa naj bi jo bogatuna silila v spolne orgije.

Dajala jim je navodila, kako zadovoljiti Epsteina.

Ghislaine skupaj obtožujejo štiri domnevne žrtve, in če bodo 59-letnico spoznali za krivo vseh obtožb, ji grozi do 80 let zapora.