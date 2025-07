Brez oklevanja so se pognali v gorečo hišo in rešili štiričlansko družino (FOTO)

Prava drama se je v noči na torek dogajala v Zadru, a se je na srečo vseh vpletenih dobro končala. Okrog tretje jutranje ure je na prvem nadstropju večstanovanjske stavbe izbruhnil požar, nadstropje višje pa je takrat spala družina z dvema majhnima otrokoma. Prebudil jih je dim, a si niso upali pobegniti, saj niso vedeli, kako hudo je nadstropje nižje.

Sreča v nesreči je bila, da sta bili ravno takrat nedaleč stran dve policijski patrulji in eden od policistov je na oknu stavbe opazil moškega in dečka, kako hlastata za zrakom, nad njima pa se je skozi okno valil gost dim.

»V pritličju smo videli stojalo, na katerem se je sušilo perilo, vsak je vzel po eno brisačo, jo namočil v vodo in si z njo prekril usta in nos, nato smo se pognali na stopnišče. Dim je bil tako gost, da se ni nič videlo, z baterijskimi svetilkami smo usmerjali družino in jim kazali pot do izhoda. Vsega je bilo konec v 20 sekundah,« je dan pozneje za 24sata povedal vodja patrulje Dario Kruneš.

»Enkrat sem že sodeloval v podobni reševalni akciji, a tokrat je bilo veliko huje. Ko smo stopili v hišo, je bila temperatura izredno visoka in vidljivost slaba, šlo je za sekunde. Zdaj, ko sem imel čas, da zberem vtise, lahko rečem, da sem izredno ponosen na vse nas, na pogum in medsebojno zaupanje, ki nam je pomagalo skozi to res nevarno situacijo,« pa je dejal njegov mlajši kolega Matija Režan, ki je moral zaradi vdihavanja dima poiskati zdravniško pomoč.

Le nekaj minut pozneje so na prizorišče prišli tudi gasilci, ki so presenečeni opazili, da so stanovalci že na poti proti izhodu, ter si oddahnili, da je z njimi vse v redu. »Zagorelo je v kopalnici na prvem nadstropju, nato se je razširil na hodnik in stopnišče in tam smo ga prestregli, da se ni razširil še na zgornje nadstropje. Hitro smo ga pogasili, le nekaj minut je trajalo,« pa je intervencijo opisal vodja izmene Danijel Stručić, ki je pohvalil hitro in trezno razmišljanje požrtvovalnih policistov, saj da je bilo to, kar so storili, četudi izredno nevarno, edino pravilno. »V takšnih situacijah štejejo sekunde,« je dodal. Junakom se je iz srca zahvalila tudi družina, ki so jo rešili, policisti pa so si edini, da bi ponovno ravnali enako, če bi se spet znašli v takšni situaciji.

Kopalnica, v kateri je izbruhnil požar, je uničena. FOTO: Sime Zelic/pixsell