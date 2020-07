Brez izpita za čoln je dečka z banane pahnil v smrt

Po sobotni tragediji , v kateri je na otoku Ugljan umrl 14-letni Nizozemec, so hrvaški mediji razkrili nove podrobnosti nesreče z gliserjem. Komaj 20-letni., ki je upravljal gliser namreč sploh nima osnovnega dovoljenja za upravljanje plovila B-kategorije.To je sporočila šibensko-kninska policija, potem ko je 20-letnika po nesreči že odvedla v preiskovalni pripor.Mladenič je s čolnom vlekel tri potnike, tudi očeta in brata umrlega 14-letnika. Kot je pojasnila policija, se je nesreča zgodila, ker je napravil prehiter manever najprej v levo in nato še v desno. Napihljivo banano je tako vrglo ob gliser, ki je trčil v dečka, ta pa je zaradi hudih poškodb glave nekaj ur pozneje umrl v bolnišnici.Kot poroča 24sata, je čoln v lasti majhnega družinskega podjetja s sedežem v Zagrebu, ki ga vodi mladeničeva mati. Ta se je oglasila medijem in jih prosila za diskretnost ob veliki tragediji.