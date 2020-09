Breivik bi rad na prostost

21 let so mu prisodili, a kazen lahko podaljšujejo.

Zaradi zglednega vedenja si zasluži predčasni izpust, je prepričan skrajni desničar, množični morilec in terorist, ki je leta 2011 na Norveškem v dveh napadih ubil 77 ljudi.Spomnimo, najprej je izvedel napad z avtomobilom bombo v vladni četrti v prestolnici, kjer je umrlo osem ljudi, na otoku Utøya pa je, napravljen v policista, med strelskim napadom pokončal še 69 udeležencev tabora podmladka laburistične stranke. Leto pozneje mu je sodišče prisodilo najvišjo možno kazen na Norveškem, 21 let, ki pa jo lahko po presoji podaljšujejo v nedogled.Toda Breivik, ki se je med prestajanjem kazni preimenoval v, se z obsodbo ni nikoli sprijaznil, in ker se v prestano kazen šteje tudi čas, preživet v preiskovalnem priporu, je minilo že desetletje, po katerem lahko uradno zaprosi za predčasni izpust. Kot je pojasnil njegov odvetnik, Breiviku, tako kakor vsakemu drugemu obsojencu norveškega pravosodja, pripada ta pravica, naznanil pa je še, da bo vložil tudi tožbo proti norveški vladi zaradi domnevno neznosnih razmer v zaporu. Po njegovem prepričanju so mu namreč kršene človekove pravice, saj da je že predolgo izoliran od preostalih jetnikov in živi v popolni osami, poleg tega pa da zdravniki in stražniki prepogosto pregledujejo tako njega kot njegovo celico, se je še pritožil.Breivik, ki je zdaj star 41 let, je zaprt v zaporu Skien južno od Osla, kjer sam razpolaga s tremi prostori oziroma skupno tridesetimi kvadratnimi metri površin. Ima pogled na okolico in prostor za telovadbo, prav tako ima dostop do videoigric in televizije.