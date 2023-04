Bratoma zaradi kokaina, ki sta ga prevažala s podmornicami, 22 let zapora

36-letnega Robina Castra-Gomeza in 41-letnega Alvara Castra-Gomeza so po tistem, ko sta priznala, da sta iz Kolumbije v ZDA v treh narkopodmornicah prevažala več kot sedem ton kokaina, obsodili na 22 let zapora. Vrednost prepovedanega tovora so ocenili na okoli 90 milijonov evrov.

Kar trikrat na pot

Po obtožnici sta brata drogo prevažala iz mesta Tumaco v Kolumbiji v Srednjo Ameriko s tremi narkopodmornicami med avgustom 2017 in marcem 2018. Kot je povedal tožilec, je starejši brat povratnik, saj je že bil obsojen zaradi trgovine s prepovedanimi drogami.

90 milijonov evrov bi iztržili za zaplenjena mamila.

Posel sta začela avgusta 2017, ko je mlajši brat prepričeval mornarje za sodelovanje na potovanju, dajal ukaze in zagotavljal logistično opremo svojim sostorilcem,« starejši pa mu je pri tem pomagal. Plovilo, ki je bilo prirejeno prav za prevoz droge, je prestregla ameriška obalna straža, ki je odkrila več kot dve toni kokaina.

Vsakič so ju prestregli

Več kot tri tone kokaina sta nato poskušala pretihotapiti na manj opaznem plovilu, najela sta mornarja, a tudi ta podvig se jima je izjalovil. Obalna straža je njuno plovilo prestregla v bližini otoka Isla de Coco pri Kostariki. Tretje plovilo pa so prestregli marca 2018 v bližini Gvatemale, ko so na podmornici našli več kot 2400 kilogramov kokaina.

Kar trikrat sta tovorila kokain in vsakič so ju ujeli (simbolična fotografija). FOTO: Cathrin Mueller, Reuters

Kot ugotavljajo kolumbijski preiskovalci, beležijo porast narkopodmornic – prirejenih plovil, ki se potopijo le toliko, da jih ne opazijo. Samo v marcu so v Tihem oceanu prestregli dve takšni podmornici s prepovedano drogo.