Bratoma, ki sta umorila lastne starše, se nasmiha svoboda

Sta ameriška brata Erik in Lyle Menendez le še korak pred izpustitvijo iz dolgoletnega zapora? Sama upata, da ja. V rokah namreč držita najnovejšo odločitev sodišča v Los Angelesu, po kateri jima je znižana zaporna kazen. In to z dosmrtnega zapora brez možnosti pogojnega izpusta na najmanj 50 let zapora z možnostjo predčasnega izpusta. Zdaj sta na potezi odbor za pogojni odpust ameriške zvezne države Kalifornija in tamkajšnji guverner Gavin Newsom. Če bodo enotni v oceni, da si brata, danes stara 54 (Erik) in 57 (Lyle) let, po več kot tridesetih letih za rešetkami zaradi krutega umora lastnih staršev zaslužita predčasni odpust, bosta svobodna.

Očeta sta iz neposredne bližine ustrelila tudi v glavo, mamo Kitty pa med drugim v obraz.

V razkošnem domu na Beverly Hillsu sta 20. avgusta 1989 ustrelila svoje bogate starše Joseja in Kitty Menendez. Očeta sta iz neposredne bližine ustrelila tudi v glavo, mamo Kitty pa med drugim v obraz. Sprva so preiskovalci zaradi brutalnosti sumili, da gre za zločin mafijske združbe, a kmalu se je izkazalo, da sta morilca sinova. Med drugim sta postala sumljiva zaradi razsipništva po umoru. No, ko je zadeva prišla na sodišče, sta se branila, češ da sta bila žrtvi očetove spolne zlorabe, ki da jo je mama prikrivala.

Na tokratni narok za vnovični izrek kazni sta se sodišču javila prek videokonference iz zapora. In za dejanje prevzela vso odgovornost. »Moje odločitve tiste noči so staršem vzele življenje,« je dejal Erik, ki je bil takrat star komaj 18 let. »Lahko si samo predstavljam strah, bolečino in travmo, ki jo je to povzročilo (moji družini).« Njegov starejši brat je dodal, da je storil »grozljivo dejanje proti dvema osebama, ki sta imeli pravico do življenja, moji mami in očetu«.