TRAGEDIJA NA CESTI

Brata, najstnika, umrla na kraju nesreče, starši so tragedijo doživeli pred očmi

Brata Petar in Lazar sta se odpravila k očetu, a umrla na kraju nesreče: razkriti pretresljivi detajli grozljive tragedije pri Batajnici v Srbiji.
Fotografija je simbolična. FOTO: M-gucci, Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: M-gucci, Getty Images/iStockphoto

A. G.
18.08.2025 ob 18:29
A. G.
Čas branja: 3:23 min.

Brata, Petar (19) in Lazar U. (17), sta v petek umrla v grozljivi prometni nesreči, ko sta z avtomobilom znamke Opel Corsa silovito trčila v tovornjak, ki ga je vozil Ljubiša J. (50), na magistralni cesti Ugrinovci–Batajnica v Srbiji.

Prometna nesreča se je zgodila okoli 14. ure v Zemunski ulici v Ugrinovcih. Od silovitega udarca sta brata umrla na kraju dogodka, voznik tovornjaka pa je ostal nepoškodovan.

»To je velika tragedija! Dva otroka iz ene hiše sta umrla, ni ju več ...« pravi ena od domačink in pojasni, kam sta se brata usodnega dne odpravila: »Ubogi starši! Otroka sta se pred nesrečo odpravila k očetu v službo, ki sicer dela na tehničnem pregledu, da bi mu prinesla neke žarnice. Usedla sta se v Corso, a nista prispela. Zgodila se je nesreča. Vozila sta prehitro, sprva so rekli, da sta prehitevala tovornjak v ovinku in da se je v nasprotnem smeri pojavilo drugo vozilo, a kasneje je bilo ugotovljeno, da sta poravnala ovinek in direktno trčila v tovornjak,« je povedala.

»Pusti me, da vidim, ali sta moja otroka živa«

Kot dodaja sogovornica, je oče klical sinova po telefonu, da bi izvedel, kje sta, a se mu nista oglašala. »Možakar se je začel vznemirjati, a ni niti slutil, da se je zgodilo kaj takega. Menda je v nekem trenutku sedel na avtobus in se odpravil proti domu po žarnice, a takrat je doživel šok,« pravi in dodaja: »Iz avtobusa je videl grozljivo nesrečo. Prišel je do voznika in izustil: Prosim te, pusti me, da vidim, ali sta moja otroka živa!«

Ves iz sebe je skočil iz avtobusa in izvedel, da je v hipu izgubil oba sinova.

Da bi bila tragedija še hujša, je ob tistem času na kraj nesreče prišla tudi njegova žena, mati dečkov.

»Ženska je slišala, da se je zgodila nesreča, in je stekla tja, da vidi, kaj je. Izvedela je, da je izgubila sinova Petra in Lazarja. Samo padla je na kolena, izgubila zavest, reševalci pa so jo s sanitetnim vozilom prepeljali v zdravstveni dom.«

Prizori, ki so sledili, so bili več kot pretresljivi. Neutolažljiva starša imata poleg umrlih Petra in Lazarja še tri otroke – dva sina in hčerko.

»Kolikor smo slišali, tista dva sinova igrata nogomet in sta trenutno na pripravah. Predstavljajte si, kako tem otrokom zdaj povedati, da sta izgubila brata,« pravi sogovornica in dodaja, da se je družina Useinović pred nekaj leti preselila v Ugrinovce z juga, iz Bujanovca.

Vaščani Ugrinovcev imajo za to družino samo lepe besede, po tragediji pa sočustvujejo z njimi v neizmerni bolečini.

Preiskavo nesreče vodi Tretje osnovno javno tožilstvo v Beogradu, kjer je dežurni tožilec odredil, da se trupli prepeljeta na obdukcijo in da se opravijo izredni tehnični pregledi vozil, udeleženih v nesreči. Prav tako je bil voznik podvržen številnim testom, vključno z alkotestom, poroča Blic.

