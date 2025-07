Brat umorjenega 12-letnika poziva k razkritju

Ian Brady, eden najbolj grozljivih serijskih morilcev, je skupaj s partnerico Myro Hindley med julijem 1963 in oktobrom 1965 v Angliji zagrešil serijo ostudnih zločinov. Umoril je pet otrok, starih med 10 in 17 let, najmanj štiri žrtve pa so bile tudi spolno napadene.

Trupli dveh žrtev so odkrili leta 1965 v grobovih, izkopanih na Saddleworth Mooru; tretji grob so tam odkrili leta 1987, več kot dvajset let po sojenju Bradyju in Hindleyjevi. Vse do danes pa niso našli trupla 12-letnega Keitha Bennetta, za katerega je Brady priznal, da ga je ubil.

Morilski par je ubijal med letoma 1963 in 1965. FOTO: Profimedia

Par je umoril pet otrok, starih med 10 in 17 let. FOTO: Profimedia

Brady (umrl je 15. maja 2017) je za rešetkami, zaprt je bil več kot 50 let, napisal 600 strani dolgo avtobiografijo, ki naj bi razkrivala tudi kraj, kjer je pokopan Benett. Kopijo je hranil teolog Alan Keightley, a se je ta končala pri 394. strani, tik pred umorom Johna Kilbrida, druge žrtve.

Novi dokumentarec

Novi dokumentarec The Moors Murders – A Search For Justice (Morilca z Moorja – Iskanje pravice), ki ga je pripravil novinar Duncan Staff, je razkril nove podrobnosti in ponovno vzbudil upanje za iskanje resnice. Sodelavci pri dokumentarcu so dobili dostop do prvega dela rokopisa, drugi del, do katerega ni prišel, pa naj bi imel zdaj že pokojni Bradyjev odvetnik, zdaj pa dokumente hrani Bradyjev drugi odvetnik, Robin Makin.

Manjkajoče strani Bradyjeve avtobiografije, ki naj bi bile shranjene pri njegovem odvetniku, bi lahko vsebovale ključne informacije o umoru in lokaciji Bennettovega groba. Alan Bennett, brat pogrešanega Keitha, je v dokumentarcu pozval k razkritju vseh manjkajočih gradiv policiji, saj bi ta lahko vsebovala »ključne informacije v zvezi z iskanjem Keitha«.

V dokumentarcu so izpostavljeni še drugi dokumenti, povezani s primerom. Med fotografijami izstopa posnetek Myre Hindley, ki na skali drži svojega psa v območju Hollin Brown Knoll. Ta lokacija je kasneje postala znana kot mesto, kjer je bil pokopan John Kilbride. Poleg tega so bila trupla Lesley Ann Downey in Pauline Reade najdena v bližini. V primeru Keitha Bennetta sta Hindley in Brady trdila, da je bil pokopan v Shiny Brooku, kjer so prav tako posneli več fotografij, vendar policijska preiskava tam ni našla ničesar.

Geoff Knupfer, nekdanji policist, ki je delal na primeru v osemdesetih letih, je pojasnil, da je med prvotno preiskavo obstajala možnost, da je bil Keith Bennett pokopan v jarku plinovoda, na istem kraju kot ostala trojica. Vendar ta možnost ni bila raziskana zaradi visokih stroškov izkopavanja plinovoda.