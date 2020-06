Brat (3) in sestra (4) sta se zaklenila v avto, notri pa umrla

Nedolžna igra v avtu se je za 4-letno Taegan in njenega leto mlajšega bratca Ryana končala tragično. Pet ur sta bila zaklenjena v očetovem avtomobilu, nato pa zaradi neznosne vročine umrla.



Kot je sicer pokazala preiskava, ju oče Dutin Lee Dennis sicer ni pozabil v avtomobilu, kot se je to zgodilo že v toliko primerih, temveč naj bi v avto splezala sama. Tako je pokazala kamera na eni od sosednjih hiš. Avto je stal na dovozu, otroka pa sta se očitno med igro notri zaklenila. Kje je bil njun oče? Spal je v hiši, več kot štiri ure, sredi dneva. Ko se je zbudil, ju je našel na tleh avtomobila, ju nezavestna odnesel v hišo in poklical reševalce, ti pa so lahko le ugotovili njuno smrt.



Zaradi malomarnega ravnanja in zagrešitve umora druge stopnje ga je policija aretirala, zdaj je pogojno na prostosti, prav zaradi dokazov, da sta v avto odšla sama.