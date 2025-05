Braco preprodajal kokain kar v kiosku s krofi ob šoli: poglejte, kaj so povedali kupci

Braco Coti (55) iz Banjaluke je kokain prodajal v kiosku, v katerem je prodajal krofe, cena pa je bila 50 evrov oziroma 100 konvertibilnih mark (KM) za »komad«, kar pomeni med pol grama in gramom.

To so na Okrožnem sodišču v Banjaluki povedale priče tožilstva na sojenju omenjenemu in njegovi ženi Andželiji (33), ki sta obtožena nedovoljene proizvodnje in prometa prepovedanih drog.

Večina prič je povedala, da jim je Coti dostavljal drogo po dogovoru prek aplikacij Viber in Instagram, včasih pa je bila z njim v avtu tudi njegova žena. Priča D. Đ. je potrdil, da je večkrat kupil kokain od Cotija in da je vedno plačal 100 KM.

»Ko sva se dogovorila, je prišel z avtom do mene v Čelinac in mi predal drogo, jaz pa njemu denar. Včasih je bila z njim v avtu tudi žena, a ni izstopila iz vozila,« je povedal D. Đ.

Zanikal izjavo iz preiskave

Potrdil je izjavo iz preiskave, da je v določenih primerih kupoval drogo od Braca v kiosku, kjer so prodajali rogljičke in krofe v bližini banjaluške gimnazije, poroča Glas Srpske.

Ta priča je zanikala svojo prejšnjo izjavo iz preiskave, da mu je drogo dostavljala Andželija Coti, a je potrdil, da je bil kokain, ki ga je kupoval od obtoženega, slabše kakovosti. Priča tožilstva S. K. je izjavila, da je od Cotija kupovala pol grama kokaina za 100 KM, medtem ko ji je Andželija večinoma prinašala ličila.

Krejićeva je med drugim povedala, da so se o nakupu droge dogovarjali prek Instagram profila minifinikrofnice, ki sta ga uporabljala zakonca. Poudarila je, da ne ve, kdo je bil v trenutku pogovora na drugi strani.

Priča D. T. je potrdila, da je od B. kupoval »komad« kokaina za 100 KM in da je večkrat kupil drogo na kiosku s krofi pri banjaluški gimnaziji.

Okrožno tožilstvo v Banjaluki obtožuje zakonca, da sta od leta 2017 do 24. maja 2021 na območju Čelinca in Banjaluke od znanih oseb nabavljala večje količine kokaina in jih nato preprodajala uživalcem. Navaja se, da sta vzpostavljala stik prek telefona, aplikacij Viber, Instagram in WhatsApp, ter se v šifrah dogovarjala za kupoprodajo droge. Po obtožnici sta kokain prodajala za 100 KM.

Obtožena sta v preteklosti že poskušala doseči sporazum o priznanju krivde, vendar so bili ti zavrnjeni, zato se je sojenje nadaljevalo.

Pripombe obrambe

Zagovornik obtoženih, odvetnik Saša Labotić, je poudaril, da so bile priče v preiskavi zaslišane nezakonito. »Ne ve se, ali so bili zaslišani kot priče ali kot osumljenci. Tako je ena priča dejala, da ne ve, v kakšni vlogi je bila zaslišana, medtem ko v zapisniku piše, da je bila zaslišana na podlagi 142. člena Zakona o kazenskem postopku, kar pomeni kot osumljenec,« je med drugim po poročanju avaz.ba dejal odvetnik Labotić.