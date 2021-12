Novoletne lučke usodne za očeta in dva sina, mati in tretji sin sta se rešila

Ameriški kraj Quakertown v zvezni državi Pensilvanija je zavit v črno. Na božično noč so v požaru hiše umrle tri osebe, oče in dva sina, medtem ko se je iz goreče hiše uspelo rešiti materi s tretjim sinom. Odnesla sta jo z lažjimi opeklinami. Poginila sta tudi družinska psa.

Policisti in gasilci so bili na kraj napoteni ob 1.22 po lokalnem času, ko je zagorelo. Vseh pet članov družine je spalo v drugem nadstropju hiše. Močno je gorelo, zato so imeli gasilci precej težav z vstopom v hišo. »Vhodna vrata in prednja okna so bili blokirani, ogenj pa je medtem napredoval po hiši,« je povedal vodja gasilcev. Ko jim je končno uspelo vstopiti, so v drugem nadstropju našli trupla Erica Kinga (41) in sinov Liama (11) in Patricka (8).

Za požar naj bi bile krive lučke na pravem božičnem drevescu.