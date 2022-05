Boštjana s Ptuja poslali v BiH za zapahe: v nesreči umrl voznik cisterne

Na predlog tožilstva je občinsko sodišče v Mostarju odredilo 15-dnevni pripor za Slovenca Boštjana F. s Ptuja, ki je povzročil hudo prometno nesrečo v Drežnici pri Mostarju, v kateri sta trčila kombi in cisterna. Ker je v BiH tuji državljan, obstaja možnost izmikanja kazenskega postopka, zato mu je sodišče odredilo 15-dnevni pripor.

Boštjan je vozil najeti Renaultev kombi, v katerem je bilo še sedem Slovencev. Zaradi še nejasnih razlogov je zavil na nasprotno stran vozišča in zadel v cisterno, ki jo je vozil 46-letni Mustafa z Visokega. Ta je umrl na kraju nesreče. Cisterna je zaradi silnega udarca končala v jezeru, potniki pa so bili lažje in težje poškodovani, piše Avaz.

Na zaslišanju je Slovenec povedal, da ni bil pod vplivom alkohola ali drog, je pa priznal, da je dopoldne spil dve pivi. Nesreča se je zgodila popoldne, alkotest pa takrat ni pokazal prisotnosti alkohola v krvi. Zaveda se, da je s kombijem prešel na drugo stran vozišča, a pojasnila za to nima.