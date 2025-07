Po aretaciji Roberta šokirala: z 250 evri končala v zaporu, pa se zaročila z Danilom (VIDEO)

Njena neverjetna izkušnja je vzbudila veliko zanimanja na Balkanu in Nemčiji. Gre za Bosanko Mirneso S. (45), ki je po aretaciji bivšega fanta Roberta S. iz Srbije, ki jo je napeljal na krajo in zaradi katere je končala v zaporu v Nemčiji, šokirala javnost s filmsko zgodbo. Tamkajšnjim medijem se je odprla in razkrila podrobnosti svojega razmerja z njim, pa tudi dejstvo, da je zdaj zaročena s članom tolpe Pink Panter, ki ga je spoznala v zaporu.

Mirnesa, ki je oktobra 2022 podjetju v Nemčiji ukradla 1,25 milijona evrov gotovine, se je tri mesece pozneje predala policiji z le 250 evri v žepu. Zdaj je odslužila kazen in po izpustitvi iz zapora v začetku letošnjega leta živi pri svoji dolgoletni prijateljici Aniti v Stuttgartu..

Dal ji je le 20.000 evrov in jo zapustil

Informer navaja, da naj bi jo Robret S. prepričal, da je podjetju v Frankfurtu, kjer je delala, ukradla 1,25 milijona evrov. Po ropu ji je Robert dal, kot je povedala, le 20.000 evrov, nato pa jo je zapustil. Čez nekaj mesecev se je Mirnesa predala nemški policiji in bila obsojena na zaporno kazen. Roberta S. so minuli petek aretirali na mejnem prehodu Evzoni v Kilkisu v Grčiji. Med kontrolo potnih listov so uradniki ugotovili, da so nemške oblasti za njim izdale evropski nalog za prijetje.

Bivši jo je napeljal h kaznivemu dejanju, dal ji je le 20.000 evrov in jo zapustil. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Nato je nemškemu RTL-u poslala sporočilo, v katerem je povedala, kako se počuti po njegovi aretaciji. »Mislim, da je bila pravica končno zadoščena. Seveda bom na sodišču pričala proti njemu. Nikakor ga nočem več videti. Upam, da bo nekega dne dihal isti zaporniški zrak kot jaz,« je povedala Mirnesa S.

V zaporu se je zaročila

A vseeno je Bosanka, ki je bila obsojena na tri leta zapora, kehi našla srečo. Tako se je zaročila z Danilom D., ki je bil v zaporu v Nemčiji, kot član tolpe Pink Panter, ki je oropala kombi, ki je prevažal nakit. »Zaročila sva se in že oddala vlogo za poroko, vendar bo trajalo celo večnost, da bodo vsa dovoljenja izpolnjena,« je povedala Mirnesa. In kaj si želi zdaj ko je na prostosti? »Samo normalno življenje z majhno hišo na podeželju. Pustiti preteklost za seboj. In tu je še načrtovanje družine,« je razkrila nemškim novinarjem.