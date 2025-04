Bosanec v slovenskem tovornjaku ves prepoten, ko so cariniki pokukali pod vzmetnico ... (FOTO)

Ko je v ponedeljek državljan Bosne in Hercegovine na mejnem prehodu Slavonski Šamac ugotovil, da bodo cariniki temeljito pregledali tovornjak s slovenskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil, ga je zagotovo oblil pot. Kajti med izvajanjem poostrenih ukrepov nadzora so v njegovo kabino pokukali uslužbenci mobilne carinske enote Slavonski Brod.

FOTO: Carinska Uprava Hrvaške

FOTO: Carinska Uprava Hrvaške

Pod vzmetnico so odkrili bele kuverte in v njih svežnje gotovine, natančneje skrbno skritih 31.300 evrov.

Plačal 8000 evrov kazni

Tako so preprečili poskus nezakonitega vnosa gotovine, vozniku pa je bil zaradi kršitve zakona o deviznem poslovanju izrečen nalog o prekršku v vrednosti 12.000 evrov. Glede na to, da so ga ujeli z večjo vsoto gotovine, ni imel težav s takojšnjim plačilom kazni, zato je prejel popust, na koncu je plačal dve tretjini oziroma 8000 evrov, nato pa je nadaljeval pot, je navedel Jutarnji list.