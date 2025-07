Boris v solzah o vozniku, ki je zgorel v vozilu: »Moral bi mu reči, naj ne pride« (VIDEO)

V hudi nesreči v Popovači je v soboto umrl voznik, potem ko je med prehitevanjem zapeljal s ceste, trčil v ulico in se prevrnil na streho. Očividci so ga takoj poskušali rešiti iz gorečega vozila, a ga žal niso mogli rešiti.

Boris je takoj, ko je slišal, kaj se je zgodilo, odhitel na kraj nesreče. Kot je povedal za Dnevnik Nove TV, je bil moški v avtu njegova priča.

»Ob 18.15 sem mu poslal sporočilo, da ko pride k meni, naj parkira na dvorišču,« je povedal in dodal, da sta Popovačo in okolico preplavila šok in žalost.

»Prepoznam odbijač avtomobila, ne vem, kaj naj rečem ... Najhuje je, da je bil na poti k meni, zaradi tega mi je slabo ... Moral bi mu reči, naj ne hodi nikamor,« je povedal skozi solze.