Bomba v Mariboru: odstranjevali jo bodo v nedeljo, predvidena tudi evakuacija (FOTO)

V torek popoldne so na gradbišču na Prevorškovi ulici v Mariboru med gradbenimi deli naleteli na neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, težko 250 kilogramov. Policisti so območje zavarovali, danes pa so si pripadniki enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in civilne zaščite ponovno ogledali kraj najdbe in izvedli aktivnosti za njeno nevtralizacijo in odstranitev.

Bomba je bila odkrita slučajno, med deli. Delavec je ravnal modro, saj je v trenutku, ko je začutil, da je podrsal po nečem trdem, prenehal delati, je na novinarski konferenci povedal vodja intervencije, poveljnik Darko Zonič.

250-kilogramsko bombo so našli med gradbenimi deli. FOTO: Marko Pigac

Obsežna in zahtevna akcija

Igor Boh z uprave za zaščito in reševanje je povedal, da so takoj, ko so bili obveščeni o odkritju, začeli postopke identifikacije. Ugotovljeno je bilo, da gre za klasično 250-kilogramsko letalsko bombo. »Gre za obsežno akcijo, ki bo izvedena v nedeljo, do takrat pa bodo potekale priprave. V nedeljo do 15. ure ocenjujemo, da bi zadevo lahko zaključili. V primeru, da postopki ne bodo potekali tako, kot smo si zadali, se bo zavleklo.«

Evakuirali bodo stanovalce stavb v 300-metrskem pasu od najdbe bombe, v 600-metrskem pasu pa bo veljala omejitev gibanja. »To pomeni, da bodo lahko v stanovanjih, ne bo pa se mogoče gibati z vozili ali peš. Držite se napotkov, gre za vašo varnost in naše delo, da ga varno opravimo. Vse stanovalce se bo prej obvestilo prek gasilcev,« je dejal Boh, ki upa, da bodo ljudje upoštevali nasvete pristojnih. Koliko ljudi bo treba evakuirati, še ni jasno.

250-kilogramsko bombo so našli med gradbenimi deli. FOTO: Marko Pigac

Zonič je dejal, da bodo v nedeljo opoldne začeli postavitev bombe v jamo, ki so jo začeli izkopavati že danes. Ocenjuje, da imajo petdeset odstotkov možnosti, da jim uspe. Pravi, da so vžigalniki na bombi videti v dobrem stanju, zato upa, da jim jih bo uspelo odviti. »Če pride do eksplozije, delamo na tem, da bi bila ta usmerjena. V primeru eksplozije bi lahko delci leteli v radiu 300 metrov. Vsaka avio bomba je drugačna. Ja, tip je enak, ampak so drugačne,« je še dodal.