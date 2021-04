Bolno: dolga leta posiljeval pse, roki pravice se izmika

Tudi na Hrvaškem imajo svojega Baričeviča. Zagrebčan, ki je več let fizično in spolno zlorabljal svoje pse, pa se že več let izogiba sojenju na Hrvaškem, čez pol leta pa bi celoten proces lahko zastaral, poroča Dnevnik.hr.Primer je policija slučajno odkrila leta 2015 med preiskavo o otroški pornografiji. Policija je naletela na zgoščenke s posnetki osumljenca, tedaj 41-letnega Zagrebčana, med posiljevanjem psov. V njegovem stanovanju so policisti odkrili dva izmučena in izstradana psa pasme rodezijski grebenar, ki sta imela vidne znake zlorabe. Policija je v stanovanju našla tudi na stotine eksplicitnih posnetkov zlorab, ki naj bi se dogajale vse od leta 2009. Osumljenec je končal v priporu, psa pa v zaklonišču.Preberite tudi:Primer je gnusen, komentirajo borci za pravice živali, ki so vajeni, da ljudje tepejo in stradajo živali, a takega primera še niso doživeli. Osumljenec naj bi pse stradal, po posilstvu pa naj bi jim za nagrado dajal vodo in hrano ter ju tako nadziral. Psica naj bi bila v veliko slabšem stanju kot kuža; bila je strašno suha in pod velikim stresom. Po nekaj mesecih okrevanja sta psa dobila nove domove. Policija je potrdila, da je iz zaseženih posnetkov jasno razvidna spolna zloraba psov.Postopek proti osumljencu, ki dela v Evropskem parlamentu, na sodišču poteka od leta 2017, vmes se je zamenjalo nekaj sodnikov, absolutno pa bo zastaral 21. septembra letos.Kazensko sodišče v Zagrebu odredilo preiskovalni zapor za osumljenca, ki ga je iskala tudi belgijska policija, a ga niso našli, čeprav so ga v Evropskem parlamentu po poročanju Dnevnika.hr videvali tudi hrvaški evroposlanci.