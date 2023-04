Bolnica umrla še isti dan, ko je bila fotografija posneta: direktor trdil, da je v redu (FOTO)

Fotografijo dveh žensk na isti postelji v Splošni bolnišnici dr. Iva Pedišića v Sisku je 19. aprila na facebooku prvo objavilo društvo Hitna život 194. Fotografija je nastala pet dni prej, 14. aprila. Hrvaška javnost je bila zgrožena, direktor bolnišnice Tomislav Dujmenović, ki ima višjo plačo od ministra, pa je povedal, da sta si morali deliti posteljo, ker je bila gneča, in da se nobeni ni nič zgodilo.

Trdil, da sta obe ženski v redu, ena pa je mrtva že pet dni

Kot piše Dnevnik.hr, je na isti dan, ko je nastala šokantna fotografija, umrla ena od žensk na sliki. Direktor Dujmenović je pet dni pozneje, ko je objavljena fotografija šokirala javnost, trdil, da so za obe bolnici poskrbeli in da so si na ta način prihranili veliko hujši scenarij. Dodal je, da upa, da bosta pacientki, ki sta bili posneti v isti postelji, v bolnišnici le za kratek čas.

Direktor bolnišnice Dujmenović je še povedal, da je bilo tistega dne zgodaj popoldne na oddelku veliko hudih bolnikov, ki so jih morali pregledati, diagnosticirati in hospitalizirati. »V samo eni uri so k nam prišli trije težko nezavestni bolniki, ki smo jih morali oživljati, potrebovali pa so tudi respirator, « je še dodal, poroča 24sata.hr.

