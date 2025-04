Bolano, gnusno! Doživljajo mučenje in spolno suženjstvo, med njimi tudi dekleta iz naše soseščine

Poročali smo že o ukrajinski manekenki Mariji Kovalčuk (22), ki so jo v Dubaju našli ob robu ceste z zlomljenimi rebri in hrbtenico, ko je nezavestna ležala v krvi. Vse skupaj naj bi se zgodilo po njenem obisku seks zabave v Dubaju, okoliščine pa še preiskujejo. In medtem ko se v bolnišnici bori za življenje, je njen primer sprožil plaz zgodb o manekenkah in vplivnicah, ki naj bi hodile v Dubaj na zabave, kjer so za velike denarje deležne spolnega suženjstva in grozljivega mučenja. Tudi balkanskim dekletom ta svet ni tuj, sploh Grkinjam. Eden od delavcev tamkajšnje letalske družbe je dejal, da so letala, ki letijo iz Aten v Dubaj, pogosto polna manekenk, ki so po njegovih besedah ​​povabljene, da bi zadovoljile »sprevržene zahteve naročnika«.

Zabava v Dubaju

Spreminjanje deklet v človeško stranišče, siljenje v seks z živalmi, pretepi, zapor, rezi z britvico, amputacije so le nekatere stvari, ki so vključene v vsebino teh zabav, ki jih organizirajo in se jih udeležujejo tako bogati gostitelji kot tudi vplivni tuji poslovneži. Vsaka zgodba se začne približno enako. Mlado, pogosto mladoletno, lepo dekle odpre račun na TikToku ali Instagramu. Tam ugotovi, da lahko hitro nabere sledilce, ki občudujejo njeno lepoto. Poskuša zaslužiti s promocijo izdelkov s svojega računa, vendar se zaveda, da je to težko spremeniti v redni poklic. Nato preide na OnlyFans, saj pričakuje, da bo z razkrivanjem telesa hitro in enostavno zaslužil več sto tisoč evrov. Vendar 80 odstotkov deklet ne zasluži več kot 200 dolarjev na mesec. V tistem trenutku jih ujamejo bogati plenilci, ki v Dubaju ponujajo razkošno življenje, a v resnici gre za povabila na gnusne zabave bogatih. Honorar se začne pri 10.000 evrih in seže čez 100.000. Povprečni honorar za sodelovanje na zabavah se giblje med 30.000 in 50.000 evri. Stranke, običajno arabski milijonarji ali poslovneži drugih narodnosti, dobro plačajo za uresničitev svojih fantazij. Rekrutacija deklet, ki bodo sodelovale na zabavah, večinoma poteka preko socialnih omrežij, nato pa še preko OnlyFans. Ob tem so zelo previdni in poskrbijo, da policija ne pride na sled tovrstenmu početju.

Strašno mučenje

Na teh zabavah se tako dogajajo ponižujoča dejanja in mučenja, kot so puljenje zob s kleščami, žganje kože s cigaretami in obešanje na kovinske kljuke, pa tudi skupinska posilstva. Nekatere vplivnice so tako navajale, da so prejemale do 50.000 dolarjev na dan za dvotedensko bivanje v vili, kjer so jih vsakodnevno mučili. Med njimi so spolni odnosi z živalmi, tako navaja grška Protothema.