Boksarja umrla po dvoboju na istem dogodku (FOTO)

Dva japonska poklicna boksarja, Hiromasa Urakawa in Šigetoshi Kotari, sta se 2. avgusta v areni Korakuen v Tokiu pomerila v ločenih dvobojih, sta umrla nekaj dni po dvoboju na omenjenem dogodku.

»Boksarski svet je šokiran in globoko užaloščen zaradi tragične smrti dveh boksarjev,« je predsednik Svetovnega boksarskega sveta (WBC) Mauricio Sulaiman med drugim objavil na platformi X.

Kot je Svetovna boksarska organizacija (WBO) objavila na Instagramu, je 28-letni Urakawa »tragično podlegel poškodbam« po dvoboju z Yojijem Saitom. Po podatkih Japonske boksarske komisije je športnik utrpel možgansko krvavitev. Po osmih rundah lahke kategorije je Urakawa dvoboj izgubil s tehničnim knockoutom.

Po podatkih WBC je Šigetoshi Kotari umrl pri 28 letih zaradi posledic poškodbe možganov. Po podatkih Japonske boksarske komisije je šlo prav tako za možgansko krvavitev.

Po dvanajstih rundah dvoboja proti Yamatu Hati, ki se je končal z neodločenim izidom, je boksar superperesne kategorije izgubil zavest in je bil takoj nato operiran v bolnišnici, a ga niso mogli rešiti.