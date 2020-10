Bogatuna razrezal na 108 kosov

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zagrabil ga je bes, se je branil na sodišču. FOTO: Getty Images

Razkosano truplo je hotel zakopati v gozdu, a sta ga zasačili žena in tašča.

Vancouver • Krvav obračun med milijonarjema leta 2015 je razdelil kitajsko in kanadsko javnost, zdaj pa je končno dobil epilog.bo sedel deset let in šest mesecev zaradi nenaklepnega uboja svojega sorodnika, k milejši kazni pa so pripomogla predvsem pričevanja njegovih bližnjih in znancev, ki so uspešno dokazali, da je možakarja usodnega dne preprosto zapustil razum zaradi Yuanovega nezaslišanega predloga.Yuan je bil bratranec Zhaove žene. Zhao je s taščo, življenjsko sopotnico in hčerko živel v Yuanovem dvorcu v Vancouvru, videti je bilo, da razširjena družina živi v slogi. Yuan si je bogastvo zaslužil predvsem z nafto in premogom, a so mu velik del kolača vzele nekdanje žene ob ločitvah. Kakor koli, pomanjkanja ni trpel, udobno je živel tudi Zhao, ki pa se je lahko hvalil tudi z uspešno hčerko, zvezdnico resničnostnih šovov,In prav dekle je bilo jabolko srditega spora. Yuan, sicer znan plejboj, je Zhaa prosil za roko njegove edinke, ob tem pa bi zakonca povezala še nekaj poslov, a se je njegov predlog izkazal za usodnega. Zhau, kot je pozneje pričal, se je stemnilo pred očmi, medtem ko je živalsko vpil, češ da bi bil to incest, pa je poiskal pištolo in Yuana ustrelil. Zagrabila ga je panika, zato je Yuanovo truplo odvlekel v gozd, ki mu je bil kot drugi dom, saj je bil strasten lovec, ga razkosal na 108 kosov in zakopal. A sta ga krvavih rok zasačili žena in tašča ter ga zgroženi prijavili policiji.Sprva so mu sodili za umor, potem pa so dejanje prekvalificirali v uboj, saj je postalo jasno, da dejanja ni načrtoval in da ga je zagrabil objesten strah, da bo Yuan škodoval njegovi hčerki, mladi zvezdnici, ki je redno sodelovala v spletni seriji, v kateri se predstavljajo uspešne in premožne kitajske priseljenke v Kanadi.Veliko premožnejši Yuan je predlagal poroko in združitev donosnih poslov, a je naletel na prijateljev srd. Zapustil je okoli 13 milijonov evrov, razdelilo si jih je njegovih pet otrok iz več zakonov. Zhao je svoje premoženje ob aretaciji prepustil ženi in hčerki, po koncu zaporne kazni, ki se bo zaradi upoštevanja časa v priporu iztekla že čez nekaj let, pa se bo moral povsem sam spet postaviti na noge.