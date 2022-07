Bogata dedinja 4-krat v enem dnevu posilila 14-letnika

Savannah Daisley je bogata dedinja znanega vzrejevalca konj Rossa Daisleyja, ki se sooča s optožbami spolnega občevanja z mladoletnikom. 14-letnega Dečka, za katerega ni jasno, ali ga je poznala že od prej, naj bi spolno izkoristila kar štirikrat v enem dnevu.

45-letnica se je znašla na sodišču v Sydneyju zaradi spolnega nasilja nad otroki, sodnica pa ji je zaradi hudih odredila pripor. Oče je bil pripravljena plačati desettisoče dolarjev varščine, da bi do sodbe lahko živela na prostosti.

Obtožena mati dveh otrok vse očitke zavrača in trdi, da je nedolžna.

Odvetnik obtožbe pojasnjuje kot izmišljene, nastala zaradi maščevanja. Tožilec pa trdi, da za očitano dejanje obstajajo dokazi, med drugim posnetek pogovora z dečkom, v katerem naj bi Savannah priznala, da je najstnika poljubila. »Mislila sem, da boš name poslal policijo. Mislila sem, da sva to pospravila v majhno škatlo in jo vrgla globoko v morje.«

Tožilec je povedal še, da naj bi se obtožena dogodka slabo spominjola, saj je bila precej pijana.

Obtožena je izbrisala Instagram profil, na katerem je med drugim objavila, da je že 223 dni brez alkohola in da se je razšla s partnerjem, s katerim sta bila skupaj 8 let.