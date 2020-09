Bodoči starši zanetili požar

REUTERS V Kaliforniji padajo vročinski rekordi. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

8

milijonov dolarjev je moral plačati bodoči očka.

Z neodgovorno zabavo so le še prilili olja na ogenj. Kalifornija, ki je v plamenih že od avgusta, se iz teh tako še dolgo ne bo izvila. Prihajajoče starševstvo sta zakonca iz El Dorada proslavila bučno in tudi s pirotehniko, ki pa je zanetila nov požar: ta je do zdaj zajel že več kot 2800 hektarjev gozdnih površin in se pridružil več kot 25 požarom, ki neusmiljeno goltajo zlato državo.Pirotehnična naprava, ki ustvarja dim, je z iskrico zanetila katastrofo, v času, ko se država spopada z vročinskim valom, izpadi električne energije in ognjenimi zublji, je uporaba takšnih sredstev povsem neodgovorna, so besni gasilci in oblasti, ki zakoncema napovedujejo hude kazni. Mimogrede, zabavo sta priredila v čast še nerojenega otroka, povabljencem naj bi slovesno naznanila, katerega spola bo njuno dete, ni pa znano, ali je požar izbruhnil pred velikim trenutkom ali po njem.Enaka električna naprava je zanetila požar že leta 2017 v Arizoni, prav tako med zabavo, med katero naj bi razodeli spol še nerojenega otroka; gasilci so posledice odpravljali še teden dni, zgorelo pa je 45.000 hektarjev gozda. Bodoči očka se je sicer ognil zapahom, odnesel jo je namreč le s petletno pogojno kaznijo, je pa moral plačati osem milijonov dolarjev odškodnine.Iz Kalifornije poročajo tudi o vročinskih rekordih, v Los Angelesu so izmerili tamkajšnjo najvišjo temperaturo, kar 49,4 stopinje Celzija. Oblasti opozarjajo na izpade elektrike, zato prebivalstvo med drugim naprošajo, naj klimatske naprave uporabljajo zmerno. Kot rečeno, po najštevilnejši zvezni državi divjajo številni požari, do zdaj jim ni uspelo obvladati še niti enega, najhujši med njimi pa je t. i. Creek Fire, ki je do zdaj požgal okoli 30.000 hektarjev. V nedeljo je kalifornijski guvernerv petih okrožjih, Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino in San Diego, razglasil izredno stanje, marsikje so že evakuirali prebivalstvo.