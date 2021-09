Bodo usmrtili nedolžnega?

Pravi morilec se je menda šopiril s priznanjem.

Prihodnji mesec naj bi se njegova dolgoletna kalvarija končala z usmrtitvijo: strahovi, da eden najbolj absurdnih primerov v ameriškem pravosodnem sistemu ne bo dobil smiselnega epiloga, so čedalje bolj utemeljeni, 5. oktobra pa bo imel 40-letnizadnjo priložnost, da sodišče prepriča o svoji nedolžnosti.Bilo je 1999., ko je med ponesrečeno krajo avtomobila umrl belopolti poslovnež in oče dveh otrok, policija pa je kmalu prijela takrat 19-letnega Jonesa, obetavnega košarkarja in študenta na univerzi v Oklahomi, čeprav naj bil ta med usodnim dogodkom doma, kjer naj bi večerjal z družino. Jones tudi ni ustrezal opisu edine priče dogodka, je pa bil opisanemu storilcu na las podoben, Jonesov nekdanji sošolec. A ta je vztrajal, da je bil le voznik avtomobila, s katerim naj bi se z Jonesom pripeljala na kraj zločina, Jones pa naj bi Howlla ubil. Jordan jo je zaradi priznanja sostorilstva in zato, da je prst uperil v Jonesa, odnesel z zgolj 15 leti za zapahi, kjer naj bi se pozneje šopiril pred sojetniki, češ, kako je pretental sistem in umor naprtil Jonesu. In čeprav so kar trije zaporniki zatrjevali, da jim je Jordan priznal umor, njihovih besed nihče ni vzel resno.Tožilstvo naj bi po prepričanju številnih strokovnjakov vseskozi delovalo rasistično in pristransko. Jonesu ni koristilo niti, da ga je zagovarjal povsem neizkušen odvetnik, s katerim je tožilec pometel in mladeniča uspešno prikazal kot nevarnega odvisnika, porota, v kateri je sedelo kar enajst belopoltih, pa ga je prav tako brez pomislekov obsodila.In kljub glasnim protestom javnosti in pozivom k ponovni proučitvi primera bodo Jonesa po načrtih 28. oktobra usmrtili. Skoraj 6,5 milijona ljudi je podpisalo peticijo v njegovo podporo, med njimi tudi sestra in partnerica umorjenega.