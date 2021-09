Blogerko Gabby z zaročencem odšla na pot: on se je vrnil, njo našli mrtvo

Gabby je umrla nasilne smrti.

Kot smo že poročali, na Floridi mrzlično iščejo, ki je izginil, potem ko ga je začela policija zasliševati o pogrešani. Partnerja sta od julija popotovala po ameriških narodnih parkih, predvidoma konec avgusta, ko so 22-letnico nazadnje videli v Salt Lake Cityju v Utahu, pa se je njuna romanca končala. Kot kaže, z brutalnim umorom.Točen vzrok smrti bo ugotovila obdukcija, FBI je potrdil le, da je mladenka umrla nasilne smrti. Leto dni starejši Brian pa še vedno ne velja za osumljenca, čeprav so Gabbyjini skrušeni starši prepričani, da jim je 23-letnik odvzel hčer. Kot je znano, se je Brian 1. septembra sam vrnil domov v Sarasoto na Florido, medtem ko so bili Gabbyjini starši, ki živijo v New Yorku, prepričani, da sta zaljubljenca, ki sta bila par že skoraj tri leta, poznata pa se iz otroštva, še vedno na poti. Takšno popotovanje je bilo že njuno drugo, prvo je minilo brez zapletov, zato jih ni skrbelo, da bi se lahko med njima kaj zalomilo, so pojasnili. A ko so poskušali vzpostaviti stik s hčerko, potem ko se ni oglasila več dni, pa tudi na družabnem omrežju ni ničesar objavila, njen telefon ni deloval; ko so se obrnili na Briana in njegove starše, pri katerih je par tudi živel, so naleteli na gluha ušesa. Obvestili so policijo, s katero pa se 23-letnik ni hotel pogovarjati. Pozneje so v Wyomingu odkrili truplo mlade ženske in strahovi, da je Gabby doletela kruta usoda, so postajali vse bolj upravičeni. Še toliko bolj potem, ko je Brian izginil, po besedah staršev je menda odšel na pohod v floridsko divjino, kjer ga zdaj med drugim iščejo s helikopterji, droni in slednimi psi, a brez uspeha. Njegovi starši vztrajajo, da se sin ne izmika roki pravice, ampak da je tudi sam pogrešan.Da je prav on Gabby storil zlo, je prepričan tudi velik del ameriške javnosti, v katero so pricurljala poročila policijske patrulje, ki je par obravnavala avgusta v Moabu v Utahu zaradi prehitre vožnje. Vidno pretresena 22-letnica je potem sama prespala v kombiju, Briana pa so možje postave pospremili v motel, da se pomiri. Razvedelo se je še, da je tistega dne nekdo anonimno prijavil nasilje nad mladenko: Brian naj bi partnerico sredi ulice večkrat udaril, potem pa jo potisnil v kombi in odpeljal.