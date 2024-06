Blizu Vidma našli truplo tretjega pogrešanega, ki ga je odnesla Nadiža

V Premarjagu blizu Čedada so našli truplo tretjega pogrešanega, ki ga je konec maja odnesla Nadiža. 25-letnega Romuna je skupaj z dvema prijateljicama, starima 20 in 23 let, Nadiža odnesla, ko je naglo narasla po neurju. Trupli obeh žensk so našli dva dni po nesreči.

Truplo moškega so danes našli le nekaj sto metrov od kraja nesreče. Preminula trojica se je v Premarjagu sprehajala ob Nadiži, nakar je reka močno narasla in jih odnesla.

Na pomoč so poklicali z otoka sredi reke. Opazili so jih mimoidoči, ki so jim vrgli tudi vrvi, a se jih niso mogli več držati. S posnetkov na družbenih omrežjih je bilo mogoče tudi videti, kako so se poskušali oprijeti eden drugega, a jih je voda na koncu odnesla v različne smeri.

Trupli deklet so v začetku meseca našli nedaleč od rimskega mostu, kjer so dekleti nazadnje opazili.

Pri iskanju trojice so sodelovali gasilci, civilna zaščita in gorski reševalci, tudi s helikopterji in droni.