Blanka se mu je smejala, ker ni imel erekcije, nato se je spremenil v pošast

Začelo se sojenje 17-letniku, ki je septembra lani ubil žensko, ki jo je srečal v baru. 17-letnik je brutalno pretepel in zadavil žensko, ki se mu je med seksom smejala, je bilo slišati na sojenju, ki se je v ponedeljek začelo na okrožnem sodišču v Frankfurtu.

Blanka C. (28) je 3. septembra lani v lokalu v Frankfurtu srečala M. A. S. (17), po nekaj popitih pijačah in zaužitih mamilih pa sta lokal zapustila in odšla v njeno stanovanje.

Del napada naj bi posnel z mobilnikom

Ko naj 17-letnik ne bi dosegel erekcije, se mu je Blanka začela smejati, navaja Daily Mail. To ga je tako razjezilo, da jo je začel udarjati in dušiti, dokler ni umrla. Del napada naj bi celo posnel z mobilnim telefonom. No, že nekaj ur pozneje so ga aretirali v hiši njegovih staršev v frankfurtski četrti Bonames. Morilec lahko po nemškem kazenskem zakoniku za mladoletnike dobi do deset let zapora.