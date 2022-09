Bizarnost brez primere: obsojenega pedofila poslali med otroke s posebnimi potrebami

Moškega, ki so ga na Hrvaškem obsodili zaradi spolnega zlorabljanja 10-letne pastorke, so kaznovali z družbenokoristnim delom v društvu za delo z otroki s posebnimi potrebami, je razkril hrvaški časnik 24sata. Tja ga je napotil probacijski urad pravosodnega ministrstva, ki je po mnenju ministra Ivana Malenice tudi odgovoren za napako.

Probacijski urad v Osijeku ga je napotil na delo v zabavno-vzgojnem parku v enem od slavonskih mest, ki so ga zgradili izključno za delo z otroki s posebnimi potrebami. Tam je več mesecev opravljal fizična dela, kot so košenje trave, popravljanje ograje, barvanje naprav za igranje.

Minister: To je nesprejemljivo in nerazumljivo

Primer je danes potrdil tudi pravosodni minister, ki je dejal, da je zanj odgovoren probacijski urad. »Vedno je odgovoren probacijski urad. Očitno je prišlo do napake, težko to razumem,« je izjavil Malenica. Minister je dejal še, da je nesprejemljivo in popolnoma nerazumljivo, da se je to zgodilo. Napovedal je, da bodo v internem postopku ugotovili, kaj se je zgodilo in kdo je odgovoren za napako. Dodal je, da bodo, če bo treba, sankcionirali krivce. Kakšne sankcije bodo sprejeli, ni pojasnil, je pa poudaril, da bo treba spremeniti zakon, če se bo izkazalo, da gre za sistemsko napako.