Bizarna iskalna akcija: iskali so ga na Hvaru, našli na mejnem prehodu Bregana

Poletni oddih nemške družine na Hvaru ni šel po načrtih. Prepiri med 42-letnim Nemcem in njegovo ženo so bili očitno tako hudi, da je on v nekem trenutku odšel po svoje, žena pa je v navalu besa pospravila stvari in se z otrokoma vrnila v Nemčijo. Ko so prišli domov, je Nemka prijavila, da je njen mož pogrešan, in takrat se je začela iskalna akcija.

Zgodba gre nekako takole. Nemka je v petek, 19. avgusta, obvestila hrvaškega stanodajalca, da se je vrnila v Nemčijo, da pa je dan prej njen mož izginil in ne ve, kje je. Domačini na Hvaru so sprožili iskalno akcijo, posredovali so policisti, gasilci in pripadniki hrvaške službe za reševanje in začeli pregledovati teren. Na spletni strani policije so objavili fotografije o pogrešancu in zaprosili javnost za pomoč.

Nemca so na Hvaru iskali zaman, so ga pa policisti živega in zdravega našli v soboto zjutraj na avtobusu na mejnem prehodu Bregana. Namenjen je bil domov, v Nemčijo. Policisti so z njim opravili razgovor in ugotovili, da se je enostavno umaknil od žene in se v lastni režiji odpravil proti domu. Povedal je, da je s Hvara odšel v Split, si kupil avtobusno karto, ona pa je domov odpotovala sama.

V Jutarnjem listu ugotavljajo, da je moral biti prepir res hud, sodeč po tem, da se je mož odpravil domov kar z avtobusom, obenem pa se jim zdi čudno, da je žena njegovo izginotje prijavila šele naslednji dan – po vrnitvi v Nemčijo.