»Dih jemajoča in predrzna« spolno zlorabila 14-letnega dečka, skoraj bruhala na zatožni klopi (VIDEO)

39-letna Megan Skye Blancada je bila obsojena na več kot pet let zapora zaradi spolne zlorabe 14-letnega dečka v Avstraliji, medtem ko je sodišče prisluhnilo njenim bolnim srečanjem z najstnikom.

»Dih jemajoča in predrzna« bikini manekenka je bila zaprta zaradi spolne zlorabe 14-letnega dečka – in je skorajda bruhala na zatožni klopi, ko ji je bila izrečena kazen.

Megan Skye Blancada je svojo žrtev za spolne odnose med drugim zvabila v svoj avto. Priznala je, da je med letoma 2021 in 2023 večkrat spolno zlorabila šolarja, poroča news.com.au.

Žrtev, ki ne more biti imenovana, je okrožnemu sodišču Južne Avstralije povedala: »Začela mi je pošiljati sporočila in se poskušala pogovarjati z menoj. Bil sem zmeden … delila mi je komplimente, kot da sem ji všeč. Zdelo se je lepo in takole me je prevarala. Rekla je, kako pohotna je zaradi mene, kako sem videti vroče v svojih šolskih oblačilih, naj ji pošljem fotografije … manipulirala je z mano, me izrabljala in me posilila.«

V družinski hiši

Izkazalo se je, da so bili štirje primeri kontaktne kršitve. V enem je prespala v družinski hiši žrtve, kjer mu je sledila v kopalnico in ga zlorabila, drugič se je udeležila obeda z družino ter ga prav tako zlorabljala.

Potem ga je zlorabljala na njegovem domu po večerji pa tudi v svojem avtomobilu. Blancada, ki pravi, da je fitnes model in da je imela vloge v filmih, kot sta Hey Hey Its Esther in Wolf Creek, naj bi shranila 15 fotografij in videoposnetkov, ki so bili v skupni rabi prek SnapChata v letih 2021, 2022 in 2023. Na sojenju je žrtev povedala, da jih je bilo izmenjanih več kot 1000.

Ko je bila na zatožni klopi, je Blancada večkrat bruhala in jokala, ko jo je sodnik Antony Allen obsodil na pet let in en mesec zapora.

Med postopkom je povedal: »Odkrito povedano, ni vam bilo treba biti visoko delujoč posameznik, da bi vedeli, da je to, kar počnete, nezakonito in moralno odvratno. Ta vidik spolne zlorabe je zelo zaskrbljujoč. Bil je vztrajen, invaziven in se je pojavljal v relativno dolgem časovnem obdobju. Služi kot sramotno ozadje za epizode kontaktnih kršitev. Ni pomembno, da je žrtev odgovorila na sporočila. On je bil otrok, vi ​​ste odrasla oseba. Ne sprejemam kot posledice teh dejavnikov (Blancadine duševne težave), da je moralna krivda … bistveno zmanjšana v okoliščinah tega primera. Resnost vašega prekrška pomeni, da je zaporna kazen edina primerna kazen,« poroča Mirror.