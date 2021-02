Zabava pred prihodom dojenčka se je končala z eksplozijo in s smrtjo

Priljubljena zabava pred prihodom dojenčka, t. i. baby shower, se je v Michiganu v ZDA končala tragično. Pok in dimna eksplozija, ki naj bi razkrila spol prihajajočega člana, sta se sprevrgla v hudo nesrečo, v kateri je življenje izgubil 26-letni moški.



Prišlo je namreč do prave eksplozije manjšega topa, njegov delec pa je tako hudo poškodoval enega od povabljencev, da je v bolnišnici umrl. Eksplozija je sicer poškodovala tudi tri vozila in pustila materialno škodo tudi na stanovanjski hiši.



Policijska preiskava še poteka. Top naj bi lastnik kupil na dražbi in ga sicer že prej preizkusil. Po pisanju CNN pa so v njem našli sledi smodnika, ki naj bi povzročil hudo eksplozijo.

