Babico pokončal s sekiro

Zgodilo se je sredi belega dne, poročajo zgroženi prebivalci vasi Godačica pri Kraljevem v Srbiji. Osemnajstletni Veljko Nedeljković je med prepirom pograbil sekiro in z njo sodil babici: tej sta hotela pomagati zgrožena mimoidoča, a je bilo za 67-letnico prepozno.

Vnuk jo je v pritličju stanovanjske hiše večkrat udaril po glavi, pomoči ji ni več bilo, so potrdili tudi reševalci, ki so prihiteli na kraj grozljive tragedije, Veljka pa so takoj odpeljali policisti. Preden so ti prišli, naj bi sosedom vpil: »Jaz sem opravil svoje, zdaj pa kar pokličite policijo!«

Potem naj bi se mirno sprehodil po ulici, kjer so ga ustavili in vklenili možje postave, ki se jim ni upiral, poročajo srbski mediji, ki so izbrskali, da je bila med krvavim obračunom v hiši tudi morilčeva mlajša sestra. Prepir naj bi sprožilo nestrinjanje glede kurjave, krožijo neuradne informacije, sosedje in sovaščani pa povedo, da je bil Veljko že od otroštva zelo nestanoviten in prepirljiv, da bi se o svojih težavah moral pogovoriti tudi s strokovnjakom, a je pomoč vedno zavračal.

18 let je star morilec.

Da je Vera Nedeljković ljubeče skrbela zanj od mladih nog, on pa da se je tako brutalno znesel nad njo, se strinjajo vsi razen Veljkove matere Danijele, ki je med tragedijo ni bilo doma, je pa medijem pojasnila: »Do njega je bila vedno krivična in žaljiva. Tudi danes ga je dotolkla, ker je hotel naložiti na peč, pa mu ni dovolila. Spravila se je nadenj s polenom, njemu pa je očitno potem prekipelo. On je sicer kot angelček, a takšnega maltretiranja ni več mogel prenašati. Odkar je oče, ki čaka na operacijo srca, zbolel, je šlo vse navzdol, postal je nervozen in nikakor se ni mogel zbrati.«

Veljko je v priporu, vaščani pa žalujejo za 67-letnico, ki so jo poznali kot izjemno prijetno gospo. Bila je marljiva kmetovalka in je garala tudi po prebolelem infarktu, povedo, rada je hodila na izlete s prijateljicami. Družina da ima prodajalno in velja za dobro preskrbljeno, da jih bo doletela takšna tragedija, pa si ni nihče upal pomisliti.