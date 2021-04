Babica pretepene Nikoll razkrila, kaj se je dogajalo usodno sredo

Vsi so odpovedali, pravi babica

Sosedi zgroženi, vedeli so, da ji je bila v breme

Babica (mati očeta) dveinpolletne, ki je zaradi hudih poškodb, ki jih ji je zadala lastna mati, umrla, je za hrvaške medije povedala, kaj se je dogajalo usodnega dne. »Slišala sem, kako je zajokala in zakričala. Slišala sem, kako je kričala … do takrat, ko sem v pižami stekla ven ... V rokah je držala mrtvo dete, tekla je po ulici in ga klicala. On je prišel in ona mu je povedala, da je konec, da je dete mrtvo. Otroka sta umivala, jaz sem položila roko na njene prsi in čutila utrip. Še nikoli nisem videla, kaj takšnega. Rekel ji je, naj pokliče urgenco. Ona pa je rekla, naj ne, ker da jima bodo odvzeli otroke in da bosta pristala v zaporu. Sedel je v avto in jo odpeljal na urgenco,« je povedala.Medijem je babica razkrila, da je njena snaha dekličine modrice skrivala z ličili in da je prvič, ko je videla na otroku modrico, šla na center za socialno delo in to prijavila. Po anonimni prijavi so prišli uslužbenci centra, dekličina mama pa jih je odpravila z besedami, da spi. Sina ne brani, pravi, da je zagotovo vedel, kaj se dogaja, in da mu je sama povedala, da je otrok prekrit z modricami. Snaha pa je trdila, da je modrice dobila med igro z drugimi otroki. »Vsi so odpovedali. Center za socialno delo, on kot oče,« je povedala.»V četrtek sem šla na center, jih prosila, naj ne povedo, da sem prijavo podala jaz in povedala, da deklici odpadajo lasje, da je spraskana, v modricah in da je zanemarjena. Prosila sem jih naj jo rešijo in jih vprašala, zakaj so jo vzeli rejnikom.« Prosila je, naj jo rešijo, dokler je še čas. V torek je bila deklica pri psihologu, kjer je bruhala. Snaha je za slabost okrivila virozo in dejala, da jo bo peljala k zdravniku. »Sledila je sreda in zgodilo se je, kar se je zgodilo. Sam bog ve … Če bi vedela, da tako tepe mojo vnukinjo, bi ji zlomila roko.«O materi iz pekla so se razgovorili tudi prebivalci Nove Gradiške, ki pravijo, da je kriva za vse. »Oče ni kriv. Tu in tam je kaj popil, a nikoli se ni znašal nad otroki. Mama, če ji tako sploh lahko rečemo, ona je tista, ki je mlatila otroke. Morala bi dobiti 40 let, ne pa 15 let zapora. Kaj je to? To ni nič,« je dejala soseda.Povedali so še, da so vsi vedeli, da ji je deklica predstavljala breme in da jo je sama predala v rejništvo. »Imam osem otrok in nikoli mi ni niti na pamet prišlo, da bi katerega izmed njih tako udarila. Ona ni za zapor, ona je za na psihiatrijo. Ne vem, ali se bo lahko vrnila med nas.« Povedala je še, da se je dekličina babica zaprla v hišo in da je v neznansko slabem stanju.