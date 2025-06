Babica in dedek ubila vnuka (2): »Ob smrti je tehtal le 10 kilogramov«

Dveletni deček je bil tarča lastne babice in dedka, ki sta ga dlje časa zlorabljala in zanemarjala, preden sta ga ubila, so na sodišču povedali britanski tožilci. Ethan Ives-Griffiths je umrl v bolnišnici dva dni po tem, ko so avgusta 2021 poklicali reševalce v hišo njegovih starih staršev, Michaela (47) in Kerry Ives (46), v Flintshiru, piše BBC.

Na sodišču v Moldu je par zanikal obtožbo umora vnuka in za smrt dečka krivi svojo hčerko Shannon Ives (28), ki je prav tako obtožena povzročitve ali dovoljenja smrti otroka. Tožilka Caroline Rees je povedala, da sta Shannon in njen sin Ethan v času pred njegovo smrtjo živela pri njenih starših.

»Ethanovi dnevi so bili polni trpljenja«

»Ethanovi dnevi v domu prvih obtoženih so bili polni trpljenja,« je povedala Rees. »Obtožena sta ga obravnavala kot objekt zlorabe in zanemarjanja.« Dodala je: »Bil je vase zaprt in tih, droben in boleče suh.« Poudarila je, da je bil deček izpostavljen »vsakodnevni krutosti« ter da je po mnenju medicinskih izvedencev v dneh in tednih pred smrtjo verjetno doživljal »stisko, bolečino in obup«.

V noči na 14. avgust je bil Ethan v pritličju z babico in dedkom, medtem ko je bila njegova mati v nadstropju in se je pogovarjala po telefonu, ko je deček utrpel poškodbo, zaradi katere je pozneje umrl, je bilo slišati na sodišču.

»Tožilstvo meni, da je bil nasilen napad, ki ga je Ethan tistega večera doživel, vrhunec fizične in čustvene zlorabe ter zanemarjanja s strani tistih, ki bi ga morali najbolj ljubiti in zaščititi,« je dejala Rees.

»Mati ni storila ničesar, da bi ga zaščitila«

Michael in Kerry Ives sta policiji trdila, da je njun vnuk nenadoma omedlel. »Ta dva obtožena sta se dogovorila, da bosta molčala o tem, kaj sta tistega večera storila Ethanu. Takoj sta začela delovati usklajeno, kot ekipa, da bi prikrila resnico o vzroku njegove smrti,« je povedala Rees. Dodala je, da sta se odločila »krivdo prevaliti na lastno hčer«, namesto da bi priznala, kaj se je dejansko zgodilo.

Po besedah tožilke je Shannon Ives vedela, da njeni starši predstavljajo resno grožnjo varnosti njenega sina, a ni storila ničesar, da bi ga zaščitila. Na zaslišanju je izjavila, da se boji svojih staršev in da ve, da sta nasilna. »Povedala je, da je večkrat videla, kako sta Ethana stresala v izbruhih jeze. Posebej jo je bilo strah očeta,« je povedala Rees.

Ob smrti je tehtal le 10 kilogramov, na obdukciji so našli 40 zunanjih poškodb

Na sodišču so povedali, da je Kerry Ives skoraj 20 minut odlašala, preden je poklicala reševalce, kar je storila šele ob 21.21. Dečka so najprej prepeljali v bolnišnico Countess of Chester, nato pa v otroško bolnišnico Alder Hey, kjer so mu opravili operacijo možganov, a je 16. avgusta ob 18. uri umrl.

Tožilci so povedali, da je imel zelo hude poškodbe glave, bil je močno podhranjen in poln modric. Ob smrti je tehtal le 10 kilogramov, na obdukciji pa so našli kar 40 zunanjih poškodb.

»Po medicinskih dokazih je smrtno poškodbo glave povzročila namerna uporaba sile, ki je najverjetneje vključevala močno tresenje,« je povedala Rees. Na telesu so našli tudi poškodbe trebuha, ki ustrezajo zelo močnim udarcem, je bilo povedano na sodišču.

FOTO: Zaslonski Posnetek

»Mati popolnoma ravnodušna«

Posnetki nadzornih kamer pred hišo družine Ives, posneti v tednih pred Ethanovo smrtjo, prikazujejo njegovo mater, ki »stoji na strani in je popolnoma ravnodušna, medtem ko njen oče zlorablja Ethana in se do njega vede skrajno nečloveško«, je povedala Rees.

Na enem od posnetkov, predvajanem na sodišču, je Michael Ives nesel vnuka tako, da ga je držal za nadlaket »kot cunjasto lutko« in ga, kot kaže, udaril, potem ko ga je posadil na zadnji sedež avtomobila.

Zanikajo krivdo

Drug posnetek prikazuje Ethana na trampolinu, kjer mu Michael Ives položi roke na glavo — to naj bi bila po besedah tožilke tehnika, s katero ga je »kaznoval«. »Menimo, da so ti posnetki upravičeno opisani kot globoko pretresljivi, saj razkrivajo, kako travmatični so morali biti zadnji tedni Ethanovega življenja,« je povedala Rees.

Michael in Kerry Ives zanikata obtožbe umora ter povzročitve ali dovoljenja smrti otroka in krutosti do otroka mlajšega od 16 let. Tudi Shannon Ives zanika obtožbe povzročitve ali dovoljenja smrti otroka ter krutosti do otroka mlajšega od 16 let. Sojenje, ki naj bi trajalo šest tednov, se bo nadaljevalo v ponedeljek.