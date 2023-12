Sandra (52) vnuka odpeljala v park in dobila 300 evrov globe

Sandro, 52-letno babico iz Hrvaške, je izlet v park z mladoletnim vnukom stal več kot 300 evrov. Sandra naj bi svojega mladoletnega vnuka v parku udarila po tem, ko je ta brcnil njunega psa.

Incident se je zgodil marca na Trgu Senjskih uskokov v Zagrebu na Hrvaškem. Čeprav je babica trdila, da je hotela svojega vnuka le odtrgati od psa, je svakinja poklicala policijo, babica pa je bila kasneje spoznana za krivo.

Poklicala policijo

»Deček je psa vodil na povodcu, potem ko je pes nenadoma začel teči, ga je potegnil naprej, deček pa je izgubil ravnotežje in padel na tla v blato, nakar je vstal in je bil jezen na psa, zato ga je brcnil. V tistem trenutku je babica pristopila k vnuku, da bi ga odmaknila od psa in ga trikrat udarila po desnem licu ter ga fizično kaznovala, kar je pri mladoletnem otroku povzročilo strah in tesnobo,« piše v sodbi.

Ko sta se vrnila domov, je fant mami, Sandrini snahi, povedal, kaj se je zgodilo, ta pa je poklicala policijo. Dejal je, da je zaradi vsega žalosten.

Babica je na sodišču vse zanikala

Sandra je na sodišču vse zanikala in izjavila, da je vnuka želela le premakniti stran od psa, ki je renčal zaradi brc, zato se je bala, da bi ga ugriznil.

Policisti so v prijavi za Sandro zahtevali kazen 1600 evrov in prepoved približevanja njenemu vnuku, a je sodnik to zavrnil. Babici je naložil 300 evrov globe in 40 evrov stroškov prekrška, prepovedi pa ji ni izrekla, ker je šlo za »izoliran primer« v družini.

Sodba, ki je bila izrečena te dni, ni pravnomočna, Sandra in policija se lahko nanjo pritožita. Mimogrede, Sandra je visoko izobražena oseba z dobro službo in solidnimi dohodki. Doslej še ni bila obsojena, poroča alo.rs.