Avtorica knjige o umoru ubila moža

Porota v zvezni državi Oregon je 71-letno pisateljico brez kančka dvoma spoznala za krivo umora druge stopnje, za katerega ji grozi dosmrtna ječa. O kazni bo odločalo sodišče 13. junija, Nancy Brophy pa je v zaporu že vse od brutalnega obračuna z možem leta 2018.

Brophyjeva vseskozi vztraja pri nedolžnosti. Po njeni različici zgodbe naj bi njen mož Daniel kot vsako jutro zgodaj vstal, nahranil piščance, poskrbel za pse in se odpeljal na kulinarični inštitut v Portlandu, kjer je poučeval. Tam so kuharja in predavatelja dvakrat ustreljenega našli na tleh kuhinje študentje.

Žena naj bi bila takrat doma, a posnetki nadzornih kamer so razkrili, da se je v času umora s svojim enoprostorcem tudi sama odpeljala do inštituta in nazaj. Nancy je vztrajala, da je to zgolj naključje, sicer pa da se jutra ne spominja tako zelo dobro. Kljub temu je porota verjela tožilstvu, ki je vztrajalo, da je Brophyjeva več mesecev kovala načrt, kako se znebiti moža. Spisala je celo knjigo z nič kaj dvoumnim naslovom Kako umoriti svojega moža in v njej razdelala številne tehnike in vrste orožja, ki so primerne glede na okoliščine; če so v zakonu težave, je ločitev nesmiselna, saj prinaša mučne odločitve, kot je razdelitev premoženja, zato sama svetuje druge rešitve!

Nancy je imela v lasti pištolo, ki je enaka tisti, s katero je bil umorjen njen mož, prebrisana in očitno dobro podučena pisateljica pa je pri streljanju uporabila drugo cev, so prepričevali tožilci, ki so še razkrili, da je Brophyjeva nakupila različne komponente, s katerimi je potem lahko sestavila strelno orožje za svoje potrebe. Njen motiv naj bi bilo življenjsko zavarovanje, so še sklenili in očitno uspešno prepričali poroto.

V knjigi odsvetuje ločitev in priporoča umor.

Pisateljica je sicer zatrjevala, da sta bila z možem srečno poročena, da sta načrtovala številna potovanja in da so vsi prepričani o njeni krivdi zgolj zaradi sporne knjige; a tožilstvo je uspešno dokazalo tudi, da sta imela zakonca finančne težave, izhod iz njih pa je Brophyjeva očitno videla v umoru moža in unovčitvi zavarovalnih polic. V njeno krivdo goreče verjameta tudi Danielova mati in sin iz prejšnjega zakona, ki sta ob obsodbi olajšana.