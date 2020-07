Avtobusar umrl, pretepli so ga, ker jim je dejal, da nadenejo maske

Voznik avtobusa je podlegel poškodbam, potem ko sta ga pretepla dva potnika, ko jima je dejal, da morata nositi zaščitne maske preden vstopita v avtobus.



V Franciji so zaščitne maske obvezne v javnem prevozu, a večina ljudi se temu zoperstavlja. Ne glede na covid-19, ki kosi po prebivalcih tudi v Franciji.



Incident se je zgodil v nedeljo v kraju Bayonne. Philippe Monguillot (59) je bil hudo poškodovan. Ko so prišli reševalci, je bil v nezavesti. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je bil priključen na aparate. Njegova družina se je skupaj z zdravniško ekipo odločila, da ga odklopi. Policija je nasilneža, 22 in 23-letnika aretirala, sta pa stara znanca policije.