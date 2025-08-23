Avtobus s turisti zapeljal v jarek, več mrtvih in več deset poškodovanih

V nesreči turističnega avtobusa je v petek v ameriški zvezni državi New York umrlo pet ljudi. Okoli 50 turistov iz Indije, Kitajske in Filipinov se je vračalo z ogleda Niagarskih slapov v New York, ko je voznik izgubil nadzor nad vozilom in je to zapeljalo s ceste v jarek.

V času nesreče je bilo na avtobusu 54 ljudi. Pet ljudi je umrlo, ostali ponesrečenci so bili zgolj lažje poškodovani, poročajo ameriški mediji.

Po nesreči, ki se je zgodila v bližini mesta Buffalo na severu zvezne države New York, je več ljudi ostalo ujetih v prevrnjenem avtobusu. Po prvotnih ugotovitvah policije je nesrečo zakrivil nepazljiv šofer.