Avtobus prebil ograjo in končal v reki, vozniku ni bilo več pomoči (FOTO)

V sredo popoldne se je v Torinu zgodila huda nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik turističnega avtobusa, ki je zapeljal v reko Po. Po navedbah očividcev je avtobus do mosta pripeljal z veliko hitrostjo, voznik je nato izgubil nadzor nad avtobusom, ta pa je prebil kamnito ograjo in padel več metrov globoko v reko. Kljub hitri intervenciji reševalcev, ki so voznika izvlekli iz vozila, je ta na kraju samem umrl.

Drugih smrtnih žrtev na srečo ni bilo, so pa bile v nesreči ranjene tri ženske, ki so bile v bližini, eno od njih je avtobus oplazil. Odpeljali so jih v bolnišnico, a so na srečo ugotovili, da njihove poškodbe niso prehude in vse tri bodo hitro okrevale.

Na kraju nesreče so poleg reševalcev nujne medicinske pomoči posredovali gasilci s potapljaško enoto, policija in karabinjerji, ki so območje zavarovali, ter helikopter, ki je območje v okolici mostu na ulici Piazza Vittorio Veneto nadzoroval iz zraka.

Prizorišče sta si ogledala tudi župan Torina Stefan Lo Russo in varnostni svetovalec Marco Porceddo.

Prebil je kamnito ograjo. FOTO: Vigili Del Fuoco/Reuters

Zakaj je voznik zapeljal v reko, še ugotavljajo. FOTO: Massimo Pinca/Reuters