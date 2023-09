Avto zletel s ceste, na kraju nesreče umrli mladeniči, stari 23, 27 in 29 let

V grozljivi prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo okoli desete ure zvečer na hrvaški državni cesti DC-22 med Orehovcem in Guščerovcem, pri odcepu za Međo pri Križevcu, so življenje izgubili trije moški, so sporočili s koprivniško-križevške policijske uprave.

Kot je zjutraj izvedel lokalni portal Podravski, so umrli trije mladeniči iz okolice Kalnice. Dva naj bi bila iz kraja Borje, eden pa s Kalnika, stari 23, 27 in 29 let, najmlajši je vozil. Kot dodaja omenjeni portal, sta pred desetimi leti na istem mestu umrla brat in sestra, prav tako s Kalnika.

Zgodilo se je zaradi trčenja osebnega avtomobila znamke audi A3, ki je imelo registrske oznake Križevca. Trčil je v ograjo na mostu.