Avto zapeljal v množico ljudi: najmanj osem ranjenih, 25-letnica v kritičnem stanju (VIDEO)

V nemški prestolnici je v sredo zvečer avtomobil zapeljal na pločnik in trčil v množico pešcev, poroča The Sun. Po navedbah nekaterih medijev je bilo ranjenih osem ljudi, 25-letna ženska pa je v kritičem stanju.

Berlinska policija je sporočila, da je vozilo pred trkom pospešilo in ušlo izpod nadzora. 25-letnica je po nesreči ostala ujeta pod avtomobilom. Ko so jo rešili, so jo odpeljali v bolnišnico, njeno življenje pa visi na nitki.

Portal BZ Berlin poroča, da je nesrečo povzročil 17-letni voznik, ki je bežal pred policijo. Mladi voznik je nato zbil več ljudi in z avtom trčil v zid hiše. 17-letnika, ki nima vozniškega dovoljenja, so prijeli na kraju nesreče. Začasno so odvzeli prostost tudi njegovim sopotnikom.