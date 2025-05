Avto zapeljal v množico ljudi, 27 ljudi v bolnišnici, hudo poškodovan tudi otrok (FOTO in VIDEO)

V incidentu na paradi ob proslavljanju osvojitve naslova prvaka nogometnega kluba Liverpool, na kateri je avtomobil zapeljal v množico, je bilo v ponedeljek poškodovanih več deset ljudi, 27 so jih prepeljali v bolnišnico. Dva imata hujše poškodbe, od tega en otrok. Policija je pridržala 53-letnega moškega, dogodka pa ne obravnava kot terorizem.

FOTO: Phil Noble Reuters

Na ulicah Liverpoola je v ponedeljek zvečer kljub močnemu dežju na tisoče ljudi proslavljalo osvojitev naslova prvaka, ko je v množico na ulici Water Street zapeljal avtomobil. Le nekaj minut pred tem je tam mimo peljal avtobus z nogometno ekipo.

Šlo naj bi za osamljen incident

Policija je po incidentu pridržala 53-letnega Britanca, prebivalca Liverpoola, ki naj bi vozil avtomobil. »Menimo, da gre za osamljen incident, trenutno v povezavi s tem ne iščemo nikogar drugega,« je na novinarski konferenci zvečer sporočila policija in dodala, da dogodka ne obravnava kot terorizem.

FOTO: Phil Noble Reuters

Ob prihodu na prizorišče so morali reševalci izpod avtomobila rešiti štiri ljudi. Skupno je bilo ranjenih več deset ljudi – okrog 20 so jih oskrbeli na mestu, 27 pa prepeljali v bolnišnico, od tega štiri otroke. Med hospitaliziranimi sta ena odrasla oseba in en otrok utrpela hujše poškodbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.