Avstrijski policisti prijeli slovenskega upokojenca: poglejte, kaj so pri njem našli

Policisti v avstrijskem Celovcu so uspeli razbiti obsežno mrežo preprodajalcev prepovedanih drog in prijeli štiri osebe, med njimi tudi 69-letnega slovenskega upokojenca, ki naj bi dolga leta tihotapil in prodajal drogo na avstrijskem Koroškem.

Avstrijski mediji, ki jih povzemajo tudi tuji mediji, poročajo, da so med aretiranimi tudi 44-letni državljan Bosne in Hercegovine ter dva Avstrijca. Preiskava se je začela po aretaciji slovenskega državljana, pri katerem je bila najdena večja količina droge. Nadaljnja preiskava njegovih stikov je razkrila celotno kriminalno združbo.

Po navedbah policije je slovenski upokojenec več let tihotapil različne vrste drog iz Slovenije v avstrijsko zvezno deželo Koroško. Drogo, med katero so bili heroin, kokain in konoplja, je nato predal državljanu BiH, ki je nadaljeval verigo in blago razdelil med avstrijske sostorilce. Vsi skupaj so jo nato preprodajali na ulicah Celovca.

Več kot 7 kilogramov heroina in 2 kilograma kokaina

Policija je v uradnem sporočilu zapisala, da so osumljenci med letoma 2022 in 2025 preprodali najmanj 7,3 kilograma heroina, 2,4 kilograma kokaina in znatne količine konoplje. Vrednost tihotapljenih in prodanih drog se ocenjuje na več sto tisoč evrov. Preiskovalcem je uspelo identificirati najmanj 40 rednih strank, ki so drogo kupovale neposredno od članov mreže.

Pridržanje in nadaljnje preiskave

Vsi štirje aretirani so trenutno v priporu, kriminalistična preiskava pa še poteka. Policija preučuje morebitne povezave z drugimi kriminalnimi združbami in preprodajalskimi tokovi, ki segajo čez državne meje.