Avstrijski obveščevalci: Slovenec (29) vpleten v terorizem lani na Dunaju

Avstrijski, v katerem so umrli štirje ljudje, so rekonstruirali nakup orožja. Med osumljenimi sta čečenski posrednik in 29-letni Slovenec.Po pisanju časnika Der Standard naj bi Čečen deloval kot posrednik, slovenski državljan pa naj bi priskrbel orožje in naboje. Medtem ko je Čečen v preiskovalnem priporu, naj bi bil 29-letnik še na prostosti v Sloveniji.Očitke zavrača, a preiskovalci njegovim izjavam ne verjamejo.Zagotovil naj bi naboje in kalašnikovko; glede na izjave Čečena naj bi domnevno že lani junija dobavil orožje, kasneje pa tudi naboje, ki jih je sicer napadalec neuspešno skušal dobiti iz Slovaške. Osumljenca iz Slovenije bi lahko preiskovalci povezali tudi z drugim orožje napadalca, na nabojih so namreč našli njegovo DNK.Čečen je od decembra lani v preiskovalnem priporu, 29-letnik iz Slovenije pa je najverjetneje še na prostosti - na zaslišanje so ga skušali povabiti v maju s pismom, ki so ga poslali na njegov naslov. Der Standard je na slovensko notranje ministrstvo naslovil vprašanje, ali je osumljeni v preiskovalnem priporu, a še ni dobil odgovora.Avstrijsko prestolnico je 2. novembra lani pretresel teroristični napad, ko je islamski skrajnežv strelskem pohodu ubil štiri ljudi in jih več kot 20 ranil, preden ga je ubila policija. Po napadu je na dan prišlo, da je bil moški že kaznovan. Obveščevalci pa so vedeli, da se je na Dunaju srečal z islamisti iz Nemčije in Švice ter da je skušal na Slovaškem kupiti strelivo.