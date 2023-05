Aretiran mladoletnik psihologu povedal, da je načrtoval masaker v vrtcu, prijavili so ga Američani

V Subotici so aretirali mladoletnika D. U. iz Subotice, dijaka gimnazije Svetozar Marković, ker je v pogovoru s šolsko psihologinjo povedal, da mu ni prišlo na misel, da bi naredil masaker v šoli, ampak da bi kaj takega naredil v bližini vrtca.

Raziskoval, kako narediti bombo

Za Telegraf.rs so potrdili, da se je primer zgodil 4. maja letos. Neuradno naj bi primer odkril ameriški FBI in ga prijavil pristojnim organom, da je mladoletnik na spletu ustvarjal račune z imeni množičnih morilcev, raziskoval pa je tudi, kako narediti bombo.

Po nalogu tožilstva so mladoletniku odvzeli prostost in ga privedli na Višje sodišče za mladoletnike ter ovadili tudi kaznivega dejanja – prikazovanje, pridobivanje in posedovanje otroške pornografije ter izkoriščanje mladoletne osebe za pornografijo.

Izrečen mu je bil ukrep prepovedi zapuščanja kraja bivanja z elektronsko zapestnico na nogi.