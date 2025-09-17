Aretirali Tinder Swindlerja, ženske naj bi ogoljufal za več kot 8,5 milijona evrov

Izraelca Shimona Yehudaa Hayuta, ki je ogromno pozornosti požel z dokumentarcem platforme za pretočne vsebine The Tinder Swindler, so v nedeljo pridržali ob prihodu na mednarodno letališče Batumi na podlagi Interpolove tiralice.

34-letnik naj bi med letoma 2017 in 2019 uporabljal aplikacijo za zmenke, kjer se je predstavljal kot sin milijarderja diamantnega mogotca Leva Levieva in žrtve ogoljufal za več kot 8,5 milijona evrov.

Z zasebnimi letali in osebnimi stražarji se je pretvarjal, da je milijarder.

Čustveni in finančni zapleti

V dokumentarcu iz leta 2022 so trdili, da je ustvaril lažno spletno persono, s katero naj bi žrtve zvabil v čustvene in finančne zaplete. Te naj bi potem, ko se je z zasebnimi letali in osebnimi stražarji pretvarjal, da je milijarder, prosil za pomoč. V dokumentarcu je bilo navedeno, da je po pridobitvi zaupanja žensk poslal sporočilo, v katerem jim je dejal, da njegova kreditna kartica ne deluje, in jih prosil, naj mu odprejo novo na njihovo ime. Hayut je zanikal vse obtožbe proti sebi. Dejal je, da ni prevarant in lažnivec, temveč zakonit poslovnež, ki je obogatel s kriptovalutami.

V dokumentarcu iz leta 2022 so trdili, da je ustvaril lažno spletno persono.

Rešila ga je pandemija

Leta 2019 so ga aretirali zaradi goljufije, ponarejanja in tatvine in ga obsodili na 15 mesecev zapora, od tega je zaradi pandemije covida prestal zgolj pet mesecev. Žrtvam bi moral izplačati odškodnino v višini 40.000 evrov, plačati pa bi moral tudi globo v višini 5300 evrov zaradi posedovanja ponarejenega potnega lista. Hayutov odvetnik je povedal, da razlogi za njegovo aretacijo niso znani.