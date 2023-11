Aretirali pet domnevnih desničarskih teroristov, tudi dva mladoletna Hrvata

Organi pregona v Belgiji, Nemčiji, Litvi, Romuniji, Italiji in na Hrvaškem so ob podpori Europola in Eurojusta izvedli operacijo, v kateri je bilo aretiranih pet domnevnih desničarskih teroristov. V okviru operacije so zaslišali še sedem ljudi in zasegli orožje.

Pridržani osumljenci naj bi pripadali skrajno desni organizaciji, ki uporablja spletno platformo za dejavnosti, povezane s terorizmom, vključno s širjenjem nasilne ekstremistične propagande, aktivnim novačenjem novih članov in izmenjavo priročnikov za izdelavo 3D tiskanega orožja, je sporočil Evropski policijski urad (Europol).

Tudi dva mladoletna Hrvata

Drugih podrobnosti o racijah in aretacijah Europol in Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) nista podala.

Po navedbah hrvaške policije pa sta med aretiranimi tudi dve hrvaški mladoletni osebi.

Nekateri člani organizacije naj bi napisali svoj manifest in imeli dostop do orožja. Kljub mladosti nekaterih osumljencev so kazalniki pokazali, da obstaja povečano tveganje, da bi nekateri od njih lahko kmalu ukrepali, so sporočili iz Europola.

Eurojust in Europol sta z obravnavo primera začela julija. Eurojust je gostil dva usklajevalna sestanka, da bi olajšal pravosodno sodelovanje med organi pregona držav, vključenih v preiskavo. Europol pa je na dan aretacij vzpostavil skupno operativno poveljniško sobo za usklajevanje racij v več državah.