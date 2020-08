Aretirali osemletnika

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Starši so prepričani, da so bili za okrutno obravnavo rasistični vzgibi. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Policijsko nasilje v ZDA ni omejeno le na odrasle pripadnike afroameriške skupnosti, očitno se znašajo tudi nad otroki. Tako vztraja mati zdaj desetletnika, ki se je pred dvema letoma zaradi domnevnega nasilja znašel v lisicah. No, te so mu bile prevelike, se je izkazalo, a so ga policisti kljub temu odločno privedli na policijsko postajo v Key Westu na Floridi in opravili vse postopke, ki sicer doletijo odrasle prestopnike in kriminalce.Odvetnik, ki zastopa tudi družino, smrtne žrtve nečloveške policijske obravnave, je zgrožen nad ravnanjem mož postave, ki naj bi pred dvema letoma takrat osemletnega dečka na smrt prestrašili in ga ožigosali za vse življenje. Kot je zabeleženo v policijskem poročilu, naj bi deček preslišal večkratna opozorila učiteljice, naj med kosilom v jedilnici sedi mirno in vzravnano. Ko se mu je približala in ga hotela še enkrat opomniti, naj bi deček začel vpiti, da se ga ne sme dotikati, potem pa naj bi vstal in jo z vso močjo boksnil v prsni koš, poroča CNN. Njegovi starši naj bi bili takrat po telefonu nedosegljivi, zato naj bi ravnatelj poklical policijo. Prišli so trije možje postave, kot je posnela videokamera, pripeta na uniformo enega od njih, naj bi dečka okarali, češ da je naredil nekaj hudega in bo zato kaznovan. Ko so mu nadeli lisice, so mu te zdrknile z ozkih zapestij, zato so ga prijeli za ramena, pospremili do policijskega avtomobila in odpeljali na postajo.Tam so mu odprli kartoteko, ga fotografirali, mu odvzeli bris za DNK in prstne odtise, sledila pa je obravnava pri tožilstvu, ki je nazadnje sklenilo, da primer ne bo romal na sodišče, saj da je deček premlad, povrhu pa je ocena njegovega duševnega stanja potrdila materina opozorila, da deček trpi za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, depresijo in tesnobo, zaradi katerih uživa tudi zdravila. Učiteljica očitno ni bila seznanjena z dečkovimi težavami in odločbo, po kateri ga v šoli morajo obravnavati kot otroka s posebnimi potrebami, zaradi česar je tudi sledil dečkov izbruh, se je izkazalo. Toda dečkovi starši seveda ne bodo popustili: zaradi nehumanega ravnanja so vložili tožbo proti državi. Prepričani so namreč, da je policiste k tako okrutni obravnavi spodbudilo dejstvo, da je deček temnopolt, po materi pa italijanskega rodu, rasna diskriminacija, ki izvira iz policijskih vrst, pa očitno ne prizanaša niti najmlajšim, trdijo.