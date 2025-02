Aretirali najbolj iskano žensko v Evropi. Razkrito, kako je policija prišla na sled lepi mafijski šefici (VIDEO)

Švedsko lepotico, vplivnico in mafijsko šefico Tanio Gomez so aretirali v Španiji, potem ko je bila leta ena najbolj iskanih ubežnic v Evropi.

Triintridesetletna Tania Gomez je bila vodja hudodelske združbe s sedežem v Stockholmu, obtožena pa je pranja denarja in trgovine z mamili, marca 2021 pa je bila po begu iz države uvrščena na Europolov seznam 50 najbolj iskanih oseb.

Zavetišče uporabljala kot krinko za kriminalne dejavnosti

Sumi se, da je kot lastnica združenja za reševanje psov HundGarin zavetišče uporabljala kot krinko za kriminalne dejavnosti, vključno s trgovino z mamili in pranjem denarja. V Europolovem nalogu za prijetje je še zapisano, da je povezana z mrežo nezakonitega posedovanja živali in njihovega transporta v tujino. Gomezova je pobegnila, potem ko se je začel zapirati krog okoli njene združbe, leta se je skrivala na španskem otoku Lanzarote, navaja španski The Olivepress.

Policija je 7. februarja prejela namig o njeni lokaciji in začela se je intenzivna policijska akcija, v kateri so jo prijeli 20. februarja. Trenutno je v španskem zaporu in bo deportirana na Švedsko, kjer švedske oblasti zahtevajo najmanj štirinajst let zapora.